РФ и Куба намерены совместно испытать лекарства от болезни Паркинсона

«Изучение эффективности на животных моделях — долгий и дорогостоящий процесс, поэтому чем надежнее для него будут отобраны препараты, тем лучше, — подчеркнула директор центра. — Использование органоидов дает возможность отсеять неэффективные препараты без излишней потери времени и сосредоточиться на работе с наиболее перспективными соединениями». Одно из соединений, которые предстоит изучить, сообщила Бикмулина, помогает защищать нейроны от гибели и стимулировать образование новых, что может быть полезно при рассеянном склерозе и других нейродегенеративных заболеваниях. Другое может быть эффективно в терапии болезни Паркинсона и последствий ишемического инсульта, сказала она.