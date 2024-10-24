РФ и Куба намерены совместно испытать лекарства от болезни Паркинсона

ГАВАНА, 24 октября. /ТАСС/. Сеченовский университет заключил соглашение о совместных научных исследованиях с Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы, прежде всего ученые испытают средства от рассеянного склероза и болезни Паркинсона. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Сеченовского университета.
«Работа специалистов двух стран позволит с помощью тестирования на тканевых конструктах быстрее выявлять препараты с наиболее высоким терапевтическим потенциалом и доводить их до клинического применения, — отметили в пресс-службе. — Первыми препаратами, которые испытают ученые, станут средства от рассеянного склероза и болезни Паркинсона».
Как пояснила корреспонденту ТАСС директор дизайн-центра «Биофабрика» Сеченовского университета Полина Бикмулина, российские ученые создадут клеточные сфероиды на основе нейральных клеток для оценки воздействия этих соединений на клетки по ряду физиологических параметров, включая метаболизм, миграционную и пролиферативную активность. «Также предстоит разработать модели повреждений при болезни Паркинсона и других заболеваниях, чтобы изучить эффективность препаратов», — отметила она. «У нас есть возможность создавать комплексные 3D-модели, которые можно использовать в качестве аналога того или иного органа», — сообщила Бикмулина. По ее словам, тестирование препаратов с их помощью позволяет ускорить исследования.
«Изучение эффективности на животных моделях — долгий и дорогостоящий процесс, поэтому чем надежнее для него будут отобраны препараты, тем лучше, — подчеркнула директор центра. — Использование органоидов дает возможность отсеять неэффективные препараты без излишней потери времени и сосредоточиться на работе с наиболее перспективными соединениями». Одно из соединений, которые предстоит изучить, сообщила Бикмулина, помогает защищать нейроны от гибели и стимулировать образование новых, что может быть полезно при рассеянном склерозе и других нейродегенеративных заболеваниях. Другое может быть эффективно в терапии болезни Паркинсона и последствий ишемического инсульта, сказала она.
В кубинском центре ученые занимаются созданием инновационных препаратов для терапии онкологических, аутоиммунных, неврологических и других заболеваний. «До внедрения в клинику препарат должен пройти многоступенчатые клинические испытания, и в их проведении [кубинским] исследователям понадобилась помощь коллег из Сеченовского университета, — сообщили в российском университете — В перспективе ученые двух стран планируют продолжить сотрудничество». Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы регулярно создает новые соединения, многим из которых в дальнейшем потребуется качественное тестирование, отметили в пресс-службе Сеченовского университета.