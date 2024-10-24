Спутники ГП «Космическая связь» не пострадали от обломков Intelsat 33e

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ни один из 12 геостационарных аппаратов государственного спутникового оператора «Космическая связь» на данный момент не пострадали от обломков европейского спутника связи Intelsat 33e, разрушившегося в субботу на орбите. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Космической связи».