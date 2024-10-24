Спутники ГП «Космическая связь» не пострадали от обломков Intelsat 33e

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ни один из 12 геостационарных аппаратов государственного спутникового оператора «Космическая связь» на данный момент не пострадали от обломков европейского спутника связи Intelsat 33e, разрушившегося в субботу на орбите. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Космической связи».
«На сегодняшний день все спутники в порядке», — сказали там.
«Космическая связь» располагает на геостационарной орбите 12 спутниками — двумя аппаратами серии «Экспресс», тремя «Экспресс-АМУ», пятью «Экспресс-АМ» и двумя «Экспресс-АТ».
О ситуации с Intelsat 33e.
Во вторник Роскосмос сообщил, что отслеживает более 80 фрагментов европейского телекоммуникационного аппарата Intelsat 33e. Там отметили, что разрушение спутника, произошедшее 19 октября, носило «одномоментный и высокоэнергетический характер», и что двигающиеся обломки несут потенциальную угрозу для всех аппаратов на геостационарной орбите, включая российские.
Как сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, причиной разрушения спутника скорее всего стал взрыв топливных компонентов.