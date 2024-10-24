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В Болгарии археологи раскопали могилу человека, которого считали вампиром

На его плечах были хоругвийный крест и заостренное орудие.

Источник: Аргументы и факты

Археологи в Болгарии обнаружили могилу человека, который при жизни считался вампиром.

На его плечах были размещены хоругвийный крест и заостренное орудие, которые, по древним верованиям, должны были не дать покойнику превратиться в нежить в течение 40 дней после смерти.

Сначала исследователи считали, что это останки ребенка, но вскоре поняли, что это взрослый мужчина с физическими аномалиями. Его необычная внешность, включая крупные зубы и деформированный череп, вероятно, сделала его изгоем в обществе.

Ранее в Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет.