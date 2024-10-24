Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 октября 2024

Погода в Иркутске 24 октября 2024 обещает переменную область, дождь и снег не ожидаются. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +5 градусов, ночью температура упадет до −3. В городе будет дуть несильный ветер, 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 24 октября 2024.
— Переменная облачность, днём пройдет снег, ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Иркутской области потеплеет до +6, однако если солнце так и не появится, то прогнозируют −6. Ночью может похолодать до −11. Вот что обещает погода в Иркутске 24 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что В Приангарье сошли с рельс тепловоз и вагон с металлом. Известно, что движение поездов не приостановили, пострадавших нет.