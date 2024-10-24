Глава Пентагона Остин: Украина не нуждается в ракетах большой дальности

Киеву не требуются ракеты большой дальности, заявил глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин.
Он подчеркнул, что американская сторона не разделяет мнение Украины о том, что ей следует предоставить такие снаряды.
Шеф Пентагона уточнил, что Киев «располагает возможностью массового производства беспилотных летательных аппаратов», которые способны преодолевать большие расстояния.
«Мы видим, что они разработали потенциал для массового производства беспилотников, которые весьма эффективны и способны преодолевать внушительные расстояния. И они могут делать это за долю от стоимости баллистической ракеты», — сказал Остин.
Заявление прозвучало в Риме в ходе встречи с журналистами. Глава Пентагона ответил на вопрос о решении США предоставить украинской стороне 800 миллионов долларов на производство БПЛА дальнего радиуса действия.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что обещанные Соединёнными Штатами Украине 800 миллионов долларов на производство дальнобойных беспилотных летательных аппаратов станут «пилюлей утешения».