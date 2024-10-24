Россельхознадзор изъял 16 участков у собственников с Южного Урала

Представители ведомства в 2024 году проверили больше 32 тысяч гектар территории Челябинской области. Вся эта земля используется для сельскохозяйственной деятельности — выращивания растений и животных. За прошедшие девять месяцев проверку Россельзознадзора не прошли 16 тысяч гектар сельхоз площадей. Всего на них было выявлено 468 нарушений земельного законодательства. Большая их часть связана с зарастанием земли сорняками, деревьями и кустарниками. На некоторых участках были обнаружены опасные химические вещества, отходы производства, птицеводства и перемещение плодородного слоя почвы.