Россельхознадзор изъял 16 участков у собственников с Южного Урала

Представители ведомства в 2024 году проверили больше 32 тысяч гектар территории Челябинской области. Вся эта земля используется для сельскохозяйственной деятельности — выращивания растений и животных. За прошедшие девять месяцев проверку Россельзознадзора не прошли 16 тысяч гектар сельхоз площадей. Всего на них было выявлено 468 нарушений земельного законодательства. Большая их часть связана с зарастанием земли сорняками, деревьями и кустарниками. На некоторых участках были обнаружены опасные химические вещества, отходы производства, птицеводства и перемещение плодородного слоя почвы.
С начала года уральское управление ведомства выдало 186 предостережений нарушителям и 25 предписаний об устранении всех проблем. Кроме того, представители Россельхознадзора обратились в уполномоченные органы власти для изъятия у собственников 25 неиспользуемых участков земли. Шестнадцать из них уже конфискованы по решению судов. Общая площадь изъятых земель составила почти 175 гектар.