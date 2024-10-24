РКЦ «Прогресс» ищет площадки для тестов «хоппера» ракеты «Амур-СПГ»

В апреле гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что многоразовая ракета «Амур-СПГ» сможет использоваться в несколько раз больше, чем ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. По словам на тот момент вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, ее пуск запланирован на 2030 год.