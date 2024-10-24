РКЦ «Прогресс» ищет площадки для тестов «хоппера» ракеты «Амур-СПГ»

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Испытания многоразовой ступени перспективной метановой ракеты-носителя (РН) «Амур-СПГ» планируется начать с применением аппарата для отработки старта и посадки. На данный момент ведется поиск площадок, где можно испытать такой «хоппер», сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (РКЦ, входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.
«Речь идет о своеобразном “хоппере” (от англ. hop — подпрыгивать — прим. ТАСС), который будет представлять собой экспериментальный образец первой ступени РН многоразового использования. В настоящее время ведется поиск площадок, подходящих для проведения полноценных испытаний», — сообщил он к 130-летию ракетостроительного предприятия.
О комплексе «Амур-СПГ».
Роскосмос и РКЦ «Прогресс» в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане «Амур». Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ».
В апреле гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что многоразовая ракета «Амур-СПГ» сможет использоваться в несколько раз больше, чем ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. По словам на тот момент вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, ее пуск запланирован на 2030 год.
Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.