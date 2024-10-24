Скончался переводчик и поэт Владимир Микушевич

Переводчик и поэт Владимир Микушевич умер в возрасте 88 лет, информирует Telegram-канал телеканала «Россия-Культура».
О смерти Микушевича журналистам рассказала его супруга.
«Скончался Владимир Борисович Микушевич (1936−2024) — русский поэт, прозаик, переводчик, религиозный философ. Об этом сообщила его супруга», — говорится в публикации.
Он умер в ночь на 23 октября.
Владимир Микушевич родился в Москве. Он является выпускником Московского института иностранных языков. Микушевич преподавал в Литературном институте, Институте журналистики и литературного творчества, МИФИ, а также МАрхИ.
Он переводил произведения Петрарка, Шекспира, Гёте и других авторов.
Ранее сообщалось, что в 73 года умер русский поэт-эмигрант Бахыт Кенжеев.