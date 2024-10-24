Экономист Долгова: бытовая техника в «черную пятницу» подешевеет на 15%

Не более 15% могут составить скидки на бытовую технику в «черную пятницу». Таким мнением поделилась с aif.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.
«На бытовую технику, вероятно, скидки будут не более 15%», — рассказала она.
По словам эксперта, во время «черной пятницы» приобрести одежду, обувь, аксессуары и уходовые средства покупатель смогут со скидками в 30−40%.
Долгова отметила, что хотя реклама обещает скидки до 70%, с таким дисконтом, вероятнее всего, покупателям предложат только неликвидные или сезонные товары, например, одежду и обувь. Большие скидки, по ее словам, могут быть на уникальные товары, к которым требуются сопутствующие аксессуары, продающиеся уже по полной цене.
Также эксперт обратила внимание на некоторые уловки, к которым прибегают продавцы перед «черной пятницей» и во время распродаж.