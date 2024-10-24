Ветераны СВО учатся водить машины в Иркутском реабилитационном техникуме

В Иркутском реабилитационном центре с 1 сентября этого года обучают ветеранов СВО. На сегодняшний день новые знания по специальностям «Водитель автомобиля», «Оператор информационных систем и ресурсов» получают четыре человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.