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Ветераны СВО учатся водить машины в Иркутском реабилитационном техникуме

Можно бесплатно пройти обучение на множество специальностей.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском реабилитационном центре с 1 сентября этого года обучают ветеранов СВО. На сегодняшний день новые знания по специальностям «Водитель автомобиля», «Оператор информационных систем и ресурсов» получают четыре человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— В июне 2024 в регионе начали действовать льготы для участников специальной военной операции, желающих обучаться в средних и высших учебных заведениях. Эти меры призваны помочь бывшим бойцам вернуться к мирной жизни, а при необходимости — получить дополнительную профессию, спланировать свое будущее, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Все вещи отправляют «за ленточку» и в военные госпитали. Пресс-служба правительства Иркутской области.

Помимо этого желающие шьют постельное белье, одеяла и другие вещи, которые вскоре передают «за ленточку» и в военные госпитали. Также проходят курсы массажа, ходят на физиотерапевтические процедуры, различные выставки и в театры, занимаются спортом, обучаются самым различным профессиям. Все это абсолютно бесплатно.