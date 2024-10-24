Олбани
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направляется на Землю

На борту корабля находится российский космонавт Александр Гребенкин.

Источник: Аргументы и факты

Пилотируемый корабль Crew Dragon от компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции (МКС). На данный момент он направляется на Землю.

Соответствующую трансляцию вело НАСА на своем официальном сайте. Отстыковка была зафиксирована в 17:02 по времени восточного побережья США (00:05 по московскому времени).

Ожидается, что корабль приводнится 25 октября. Это произойдет у побережья Флориды.

На борту корабля находится миссия Crew-8. В ее составе космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин и астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс. Космонавты находились на МКС с марта этого года.

Ранее сообщалось, что погодные условия в нескольких зонах приводнения у побережья Флориды были неблагоприятными. Поэтому отстыковка от МКС несколько раз переносилась.