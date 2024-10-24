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«РВ» показала, как толпа боевиков ВСУ бежала из Любимовки в Курской области

Посёлок Любимовка полностью зачищен.

Источник: Аргументы и факты

Толпа солдат Вооружённых сил Украины попыталась сбежать из Любимовки в Курской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры обнародовали соответствующие кадры.

В сообщении отмечается, что во время попытки бегства по бойцам ВСУ открыл огонь российский десант.

«Бойцы рязанского 137 полка тульской дивизии ВДВ и морпехи уничтожили большое количество оккупантов и обратили выживших в бегство, освободив Любимовку», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что посёлок Любимовка полностью зачищен. Стало известно, что военные РФ осуществляют прорыв сквозь Любимовку к следующим населённым пунктам.

По данным военкоров, Вооружённые силы Украины покинули свои позиции в лесополосе, расположенной у населённого пункта Любимовка.