Российские пользователи снова могут скачивать обновления драйверов Nvidia

Российские юзеры вновь могут скачивать обновления для драйверов графических процессоров компании Nvidia. Временное ограничение наблюдалось вечером 23 октября.
Пользователи сообщали, что во время перехода на страницу загрузки обновления появлялось предупреждающее сообщение. Оно гласило, что доступ на сайт запрещен. Запрос был заблокирован файерволлом Edgecast.
На данный момент ограничений на ручное скачивание драйверов с сайта не наблюдаются. Официальных сведений от компании пока не распространялось.
Ранее сообщалось о прекращении работы в РФ трех американских онлайн-сервисов. Доступ ограничен к онлайн-конструктору сайтов Wix, интерактивной доскае Miro и платформе для совместной работы в интернете Coda.