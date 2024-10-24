Песков: Турция не просила РФ помочь расследовать теракт в Анкаре

Обращений со стороны Анкары о помощи Российской Федерации при расследовании террористического акта не поступало, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет. Таких обращений не было», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Песков ответил на вопрос о том, предлагала ли РФ помощь турецкой стороне в расследовании или обращалась ли с такой просьбой к России Анкара.
Напомним, в Анкаре у здания корпорации Tusaş прогремел взрыв. Установлено, что речь идёт о теракте. По предварительным данным, погибли несколько человек.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Анкаре.