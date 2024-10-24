Олбани
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Турция не просила РФ помочь расследовать теракт в Анкаре

В Анкаре у здания корпорации Tusaş прогремел взрыв.

Источник: Аргументы и факты

Обращений со стороны Анкары о помощи Российской Федерации при расследовании террористического акта не поступало, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Таких обращений не было», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Песков ответил на вопрос о том, предлагала ли РФ помощь турецкой стороне в расследовании или обращалась ли с такой просьбой к России Анкара.

Напомним, в Анкаре у здания корпорации Tusaş прогремел взрыв. Установлено, что речь идёт о теракте. По предварительным данным, погибли несколько человек.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Анкаре.