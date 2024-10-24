Рассказываем, где отключат отопление в Иркутске 24 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 24 октября 2024 коснется Свердловского и Октябрьского округов. Специалисты займутся ремонтом, чтобы предотвратить аварийные ситуации в морозы. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.
Отключение отопления в Иркутске 24 октября 2024.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Кайская, 8а, Чайковского, 37, Лермонтова, 297а и на бульваре Постышева, 2, — рассказывает оператор.
Работы начнут в 9:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Работы начнут уже с девяти часов утра, закончат лишь ближе к вечеру. С точными адресами, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 октября 2024, можно ознакомиться в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Республике Бурятия внук трижды пытался сжечь своих бабушку и дедушку. По записям с камер видно, что он подпер дверь вилами, обложил дровами и поджег.