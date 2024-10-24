Олбани
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где отключат отопление в Иркутске 24 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 24 октября коснется двух округов.

Источник: Комсомольская правда

Отключение отопления в Иркутске 24 октября 2024 коснется Свердловского и Октябрьского округов. Специалисты займутся ремонтом, чтобы предотвратить аварийные ситуации в морозы. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей города.

Отключение отопления в Иркутске 24 октября 2024.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Кайская, 8а, Чайковского, 37, Лермонтова, 297а и на бульваре Постышева, 2, — рассказывает оператор.

Работы начнут в 9:00. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнут уже с девяти часов утра, закончат лишь ближе к вечеру. С точными адресами, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 октября 2024, можно ознакомиться в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Республике Бурятия внук трижды пытался сжечь своих бабушку и дедушку. По записям с камер видно, что он подпер дверь вилами, обложил дровами и поджег.