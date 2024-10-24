Депутат Хамитов предложил ставить уроки физкультуры последними

Однако Хамитов подчеркнул, что изменения в расписаниях должны быть тщательно продуманы и применяться ко всем классам одинаково. Он считает, что для реализации такой идеи можно пересмотреть весь график занятий, так как важны комфорт и здоровье, а полумеры в этом вопросе недопустимы.