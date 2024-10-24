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Депутат Хамитов предложил ставить уроки физкультуры последними

Необходимо учитывать, как ученики будут воспринимать тот или иной предмет, ту или иную информацию.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил разместить уроки физкультуры в школьном расписании в конце учебного дня, чтобы снизить их влияние на стабильность во время других занятий.

Депутат указал на необходимость гибкого подхода к формированию расписания.

По его мнению, размещение уроков физкультуры последними в расписании имеет смысл, так как после занятий спортом ученикам требуется время, чтобы восстановить внимание. Это особенно важно в тех случаях, когда после физкультуры следуют контрольные или другие важные уроки.

Однако Хамитов подчеркнул, что изменения в расписаниях должны быть тщательно продуманы и применяться ко всем классам одинаково. Он считает, что для реализации такой идеи можно пересмотреть весь график занятий, так как важны комфорт и здоровье, а полумеры в этом вопросе недопустимы.

Ранее стало известно, что песни Shaman включили в программу уроков музыки в Чите.