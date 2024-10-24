«Известия»: расходы бюджета на сельскую ипотеку вырастут в 1,6 раза

«В 2024 году на поддержку сельской ипотеки было выделено 24,5 миллиарда рублей, и к началу октября эти средства уже полностью распределены. В 2025 годы на льготную программу предусмотрено на 66 процентов больше — до 40,7 миллиарда», — говорится в материале.