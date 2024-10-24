Ученый рассказал о новых месторождениях нефти и газа в Красноярском крае и Якутии

По его словам, территория, предположительно богатая нефтью и газом, находится южнее ранее обнаруженных Томторского месторождения редкоземельных металлов и Попигайского месторождения импактных алмазов. Ученые вели многолетние исследования под научным руководством специалиста в области геологии и геохимии нефти и газа, академика РАН Алексея Конторовича. «Он неоднократно подчеркивал необходимость проведения комплексных региональных исследований на этих территориях, включающих геофизические методы и сверхглубокое параметрическое бурение. Долгое время геологоразведка не была нацелена на поиски месторождений углеводородов, связанных с кембрийской куонамской формацией (геологические нефтегазоматеринские породы на севере Восточной Сибири) и с теми отложениями, которые ее перекрывают», — отметил Губин.