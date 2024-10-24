Ученый рассказал о новых месторождениях нефти и газа в Красноярском крае и Якутии

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Территории, расположенные в относительно узкой полосе, протянувшейся от озера Хантайское в Красноярском крае до реки Алдан в Якутии, могут быть перспективны для выявления новых месторождений углеводородов. Такие данные получены в ходе изучения геологического строения Сибирской платформы учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, сообщил ТАСС заведующий лабораторией геологии нефти и газа Сибирской платформы ИНГГ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Игорь Губин.
«Административно — это земли Эвенкийского района Красноярского края и центральные районы Республики Саха (Якутия). Перспективная территория расположена севернее широтного течения реки Нижней Тунгуски, а также пересекает реки Вилюй и Лену. Ближайшие населенные пункты по направлению на восток — Игарка, Чиринда, Удачный, Вилюйск, Якутск, Хандыга», — сказал собеседник агентства.
По его словам, территория, предположительно богатая нефтью и газом, находится южнее ранее обнаруженных Томторского месторождения редкоземельных металлов и Попигайского месторождения импактных алмазов. Ученые вели многолетние исследования под научным руководством специалиста в области геологии и геохимии нефти и газа, академика РАН Алексея Конторовича. «Он неоднократно подчеркивал необходимость проведения комплексных региональных исследований на этих территориях, включающих геофизические методы и сверхглубокое параметрическое бурение. Долгое время геологоразведка не была нацелена на поиски месторождений углеводородов, связанных с кембрийской куонамской формацией (геологические нефтегазоматеринские породы на севере Восточной Сибири) и с теми отложениями, которые ее перекрывают», — отметил Губин.
По оценкам ученых, общая площадь распространения куонамской формации — свыше 1 млн кв. км. Как пояснил Губин, выявить перспективные для поиска месторождений зоны удалось благодаря комплексному анализу материалов региональных геофизических работ, выполненных в последние годы за счет средств федерального бюджета. В частности, было уточнено строение интервала осадочного разреза, который образовался в эпохи раннего и среднего кембрия, приблизительно 520−500 млн лет назад.
О выявлении новых месторождений.
Все выявленные месторождения на Сибирской платформе, связанные с неопротерозоем и кембрием, находятся в пределах так называемого главного пояса нефтеносности, предсказанного академиком Конторовичем и его соратниками в конце 1970-х годов. К югу от этого пояса прогнозировалась зона развития преимущественно газовых месторождений. Впоследствии прогноз полностью подтвердился.
Ученые ИНГГ СО РАН предполагают существование еще одного перспективного пояса нефтегазоносности Сибирской платформы, связанного с куонамской формацией, общей площадью примерно 600 тыс. кв. км. Частично он расположен за Северным полярным кругом. Как отметил Губин, территория этого пояса относительно слабо изучена геологоразведкой.
«Примерно треть ее не изучена даже параметрическим бурением и современной региональной сейсморазведкой, что связано со слабо развитой инфраструктурой, а также суровыми климатическими условиями. К неблагоприятным факторам также можно отнести расчлененный рельеф и сложно построенную верхнюю часть разреза на некоторых участках перспективного пояса. Однако мы не сомневаемся, что в ближайшей или среднесрочной перспективе исследуемый кембрийский интервал разреза вызовет интерес у недропользователей», — подчеркнул исследователь.