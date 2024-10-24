ХК «Сибирь» досадно проиграл ХК «Барыс» на домашнем матче в Новосибирске

«Настрой был хороший. Забей второй гол, игра сложилась бы по-другому… Перекладывали инициативу друг на друга, вот и не смогли забить… Большинство сегодня не сработало, отсюда результат», — пресс-служба цитирует Вадима Епанчинцева.