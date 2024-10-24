ХК «Сибирь» досадно проиграл ХК «Барыс» на домашнем матче в Новосибирске

В среду, 23 октября 2024 года, на лёд «Сибирь Арены» вышли ХК «Сибирь» и ХК «Барыс» (Казахстан). Команды сразились в тяжелейшем матче, но хозяева не смогли вырвать победу. Итог — 1:3.
Единственным автором шайбы в сборной сибиряков стал Максим Карпов. В самом конце третьего периода игрок из команды соперников забил в пустые ворота нашим хоккеистам.
Пресс-служба клуба опубликовала комментарий тренера Вадима Епанчинцева. По его словам, гости «вышли с огромным желанием победить»: где-то переловили, где-то блокировали броски. Отметил, что в первом периоде сибиряки перебросали соперника, но для вратаря «Барыса» это оказалось незначительным.
«Настрой был хороший. Забей второй гол, игра сложилась бы по-другому… Перекладывали инициативу друг на друга, вот и не смогли забить… Большинство сегодня не сработало, отсюда результат», — пресс-служба цитирует Вадима Епанчинцева.