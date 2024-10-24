В Новосибирске место мигрантов на Хилке заняли цыгане

Только теперь на место мигрантов торговать пришли цыгане.
Летом 2024 года на Хилокской, 8/1 снесли нелегальные кафе, которые стояли не один год. Освободившуюся территорию заняли цыгане, они продают вещи. Местная активистка Жанна Олейникова поделилась, что новые торговцы ведут себя спокойно, но есть опасения, что это снова притянет мигрантов.
«Мы никому не разрешаем, даже нашим торговать цветами. Другие общественницы тоже подходили, с ними разговаривали, цыганки говорили, что уйдут через час. Ни в какую, каждый день мы снова видели торговлю», — рассказала активистка журналисту Сиб.фм.
Жанна Олейникова предполагает, что цыган вытеснили с другой точки торговли, на соседней улице. Местные по-хорошему просили их покинуть территорию, но через 2 месяца пришлось обращаться к сотрудникам правоохранительных органов. Торговцам выписали штрафы и изъяли товар.
В многоэтажке на Твардовского толпа цыган перегрузила лифт из-за чего конструкция не смогла подняться. Подробнее в материале МК в Новосибирске.