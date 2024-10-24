В Новосибирске место мигрантов на Хилке заняли цыгане

Летом 2024 года на Хилокской, 8/1 снесли нелегальные кафе, которые стояли не один год. Освободившуюся территорию заняли цыгане, они продают вещи. Местная активистка Жанна Олейникова поделилась, что новые торговцы ведут себя спокойно, но есть опасения, что это снова притянет мигрантов.