Дмитрий Дюжев и Нонна Гришаева приедут поддержать музыкальный театр Хабаровска

«Приглашаем артистов в Хабаровский край выступить на одной сцене с артистами нашего театра. Детали, включая даты выступлений, репертуар, оговариваются индивидуально. Каждый такой визит в краевую столицу — важный жест поддержки музыкального театра, да и всей культурной сферы региона», — сказали в министерстве культуры края.