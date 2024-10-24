Дмитрий Дюжев и Нонна Гришаева приедут поддержать музыкальный театр Хабаровска

В Хабаровском крае по инициативе министерства культуры проходит марафон именитых артистов в поддержку сгоревшего музыкального театра. Лозунг мероприятия — #ЯсХМТ. Желающие артисты могут стать частью этого события и выразить поддержку. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Эта трагедия не оставила равнодушными театральное сообщество России. Вместе с артистами театра на сцене в ноябре и декабре выступят отечественные звезды.
«Приглашаем артистов в Хабаровский край выступить на одной сцене с артистами нашего театра. Детали, включая даты выступлений, репертуар, оговариваются индивидуально. Каждый такой визит в краевую столицу — важный жест поддержки музыкального театра, да и всей культурной сферы региона», — сказали в министерстве культуры края.
Одними из первых к марафону присоединились Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Екатерина Гусева и Нонна Гришаева. Также на связи находится Владимир Кехман, который планирует участие в акции артистов Михайловского театра и МХАТа. Также рассматривают возможность участия в марафоне представители ГИТИСа.