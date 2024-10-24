В России ввели новые правила расчёта субсидий за ЖКУ: что важно знать

Изменения коснутся подачи электронных заявлений на предоставление льгот и перечня лиц, не подлежащих включению в состав семьи, а также видов заработка, учитываемых при расчёте совокупного дохода, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно принятым изменениям, претендент на получение льгот теперь должен предоставить в МФЦ или органы соцзащиты помимо заявления ещё и сведения об отсутствии у него и членов его семьи непогашенной задолженности по оплате помещения и ЖКУ за три последних года. Если за этот период имели место долги, то в предоставлении субсидии могут отказать.
Если заявитель подаст неполный комплект документов или органам власти станет известно, что он предоставил недостоверную информацию, ему об этом сообщат не позднее одного рабочего дня. Потом такому гражданину будет дано всего десять дней на предоставление верных данных. Только после этого начнётся отсчёт десяти дней на вынесение решения.
Ощутимые изменения в правилах предоставления субсидии произошли в части списка лиц, считающихся членами семьи, чьи доходы учитывают при расчёте прожиточного минимума. Новое постановление исключает граждан, находящихся на полном государственном обеспечении, например, проходящих службу по призыву, учащихся в военных институтах и академиях и не заключивших контракт о прохождении военной службы, отбывающих наказание в виде лишения свободы или заключенных под стражу, отправленных судом на принудительное лечение, документально признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими.
В таких случаях сделают перерасчёт льгот за оплату «коммуналки». В доход зачтут все суммы, поступившие на счета членов семьи или одиноко проживающего гражданина, которые он получил за работу, дополнительные выплаты или неожиданно возникшие доходы. Например, выигрыш в лотерею или в азартных играх.
Также посчитают полученные алименты и дополнительные выплаты военнослужащим, например, компенсацию продовольственного пайка. Прибавят и дивиденды, проценты и иные доходы от операций с ценными бумагами, проценты по вкладам в банках. Учтут и прибыль от продажи и сдачи имущества в аренду.