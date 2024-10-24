В России ввели новые правила расчёта субсидий за ЖКУ: что важно знать

Согласно принятым изменениям, претендент на получение льгот теперь должен предоставить в МФЦ или органы соцзащиты помимо заявления ещё и сведения об отсутствии у него и членов его семьи непогашенной задолженности по оплате помещения и ЖКУ за три последних года. Если за этот период имели место долги, то в предоставлении субсидии могут отказать.