Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын бывшего президента Украины Януковича получил гражданство РФ

Александр Янукович занимается в России бизнесом.

Источник: Аргументы и факты

Сын экс-лидера Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство России. Об этом свидетельствуют документы, которые имеются у авторов РИА Новости.

Александр Янукович на территории РФ занимается бизнесом. Он зарегистрировал компанию в Санкт-Петербурге около десяти лет назад.

Основной вид деятельность компании — это управление финансово-промышленными группами. Других подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ олимпийскому чемпиону 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левону Джулфалакяну. Он войдет в структуру Федерации спортивной борьбы России.