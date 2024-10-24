Сын бывшего президента Украины Януковича получил гражданство РФ

Сын экс-лидера Украины Виктора Януковича Александр получил гражданство России. Об этом свидетельствуют документы, которые имеются у авторов РИА Новости.
Александр Янукович на территории РФ занимается бизнесом. Он зарегистрировал компанию в Санкт-Петербурге около десяти лет назад.
Основной вид деятельность компании — это управление финансово-промышленными группами. Других подробностей не сообщается.
Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ олимпийскому чемпиону 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левону Джулфалакяну. Он войдет в структуру Федерации спортивной борьбы России.