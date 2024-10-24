Сын бывшего президента Украины Януковича получил гражданство РФ

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ олимпийскому чемпиону 1988 года по греко-римской борьбе в составе сборной СССР Левону Джулфалакяну. Он войдет в структуру Федерации спортивной борьбы России.