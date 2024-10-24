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Синоптик: метеорологическая зима в Москве начнется в середине ноября

Источник: Аргументы и факты

Метеорологическая зима в столице начнется в середине ноября, первые снежные осадки могут появиться ближе к концу этого месяца. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что календарная зима начинается с 1 декабря, однако устойчивое понижение температуры ниже нуля, что означает начало метеорологической зимы, ожидается в Москве в середине ноября.

Точные сроки выпадения снега Позднякова не назвала. Согласно многолетним наблюдениям, это обычно происходит в последние дни ноября.

Ранее синоптик Ильин спрогнозировал обилие дождей на неделе в Москве.