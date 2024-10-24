Синоптик: метеорологическая зима в Москве начнется в середине ноября

Метеорологическая зима в столице начнется в середине ноября, первые снежные осадки могут появиться ближе к концу этого месяца. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она пояснила, что календарная зима начинается с 1 декабря, однако устойчивое понижение температуры ниже нуля, что означает начало метеорологической зимы, ожидается в Москве в середине ноября.
Точные сроки выпадения снега Позднякова не назвала. Согласно многолетним наблюдениям, это обычно происходит в последние дни ноября.
Ранее синоптик Ильин спрогнозировал обилие дождей на неделе в Москве.