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Об опасности микоплазменной пневмонии рассказали жителям Новосибирска

В стране растут случаи заболевания пневмонией, основным возбудителем в 2024 году стала микоплазма (род бактерий, который вызывает заболевания дыхательной системы).

Источник: РИА "Новости"

Об опасности такого возбудителя рассказал эпидемиолог Яков Новоселов жителям Новосибирска.

Как показывает статистика, количество заболеваний дыхательных путей, вызванных микоплазмой, составляет 2−15% от всех зарегистрированных. В 2024 году этот показатель более, чем в три раза больше — 50%.

По словам эксперта, микоплазменной пневмонией болеют люди, которые принимают антибиотики. Препараты подавляют не только болезнетворные бактерии, но и безвредные. Иммунитет становится менее устойчивым, и место уничтоженных микроорганизмов начинают занимать грибки, которые вызывают поражения органов.

Иногда заболевание появляется в виде осложнения другого диагноза. Опасность состоит в том, что воспаление легких может протекать бессимптомно — врачи называют это «немая» пневмония. В таком случае врач не может поставить верный диагноз при обычном осмотре.

«Вы не спутаете его с гриппом или ОРВИ. Человек просто не может встать с кровати. Также появляется ночная потливость. Кашель вообще необязателен, он может быть, а может и не быть. Ещё один симптом — высокая температура», — объясняет эксперт журналистам Горсайта.

Чтобы предотвратить заболевание, достаточно соблюдать простые правила: не посещать места с большим скоплением людей, надевать медицинскую маску, мыть руки, заниматься спортом, проветривать помещение, хорошо питаться и соблюдать режим сна.

здоровье