Об опасности микоплазменной пневмонии рассказали жителям Новосибирска

Об опасности такого возбудителя рассказал эпидемиолог Яков Новоселов жителям Новосибирска.
Как показывает статистика, количество заболеваний дыхательных путей, вызванных микоплазмой, составляет 2−15% от всех зарегистрированных. В 2024 году этот показатель более, чем в три раза больше — 50%.
По словам эксперта, микоплазменной пневмонией болеют люди, которые принимают антибиотики. Препараты подавляют не только болезнетворные бактерии, но и безвредные. Иммунитет становится менее устойчивым, и место уничтоженных микроорганизмов начинают занимать грибки, которые вызывают поражения органов.
«Вы не спутаете его с гриппом или ОРВИ. Человек просто не может встать с кровати. Также появляется ночная потливость. Кашель вообще необязателен, он может быть, а может и не быть. Ещё один симптом — высокая температура», — объясняет эксперт журналистам Горсайта.
Чтобы предотвратить заболевание, достаточно соблюдать простые правила: не посещать места с большим скоплением людей, надевать медицинскую маску, мыть руки, заниматься спортом, проветривать помещение, хорошо питаться и соблюдать режим сна.