Об опасности микоплазменной пневмонии рассказали жителям Новосибирска

«Вы не спутаете его с гриппом или ОРВИ. Человек просто не может встать с кровати. Также появляется ночная потливость. Кашель вообще необязателен, он может быть, а может и не быть. Ещё один симптом — высокая температура», — объясняет эксперт журналистам Горсайта.