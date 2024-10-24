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Транспортное сообщение через реку Витим восстановили в Иркутской области

Ранее переправа прекратила работу из-за неисправности теплохода.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбинском районе Иркутской области 22 октября на реке Витим перестала работать паромная переправа из-за неисправности теплоходов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Тогда скопилась очередь из 40 машин. 23 октября стало известно, что транспортное сообщение через реку из населенного пункта микрорайона Бисяга в Бодайбо восстановили. Сейчас перевозку осуществляют аэролодкой.

— Мэр города Бодайбо проинформирован о целесообразности организации альтернативной переправы для обеспечения регулярного транспортного сообщения в межнавигационный период, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Транспортная прокуратура проконтролирует, чтобы перевозчики соблюдали требования безопасности судоходства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье мошенники пять часов убеждали женщину отправить им деньги. Все ее действия они контролировали по видеосвязи.