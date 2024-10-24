Транспортное сообщение через реку Витим восстановили в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области 22 октября на реке Витим перестала работать паромная переправа из-за неисправности теплоходов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Тогда скопилась очередь из 40 машин. 23 октября стало известно, что транспортное сообщение через реку из населенного пункта микрорайона Бисяга в Бодайбо восстановили. Сейчас перевозку осуществляют аэролодкой.
— Мэр города Бодайбо проинформирован о целесообразности организации альтернативной переправы для обеспечения регулярного транспортного сообщения в межнавигационный период, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Транспортная прокуратура проконтролирует, чтобы перевозчики соблюдали требования безопасности судоходства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье мошенники пять часов убеждали женщину отправить им деньги. Все ее действия они контролировали по видеосвязи.