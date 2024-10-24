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На «G-Drive Арене» в Омске запустили голосование за культурную столицу России

Оставить свой голос можно до 1 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В G-Drive Арене во время матча «Авангард» — «Трактор» запустили QR-код на голосование за культурную столицу России. Омск — один из фаворитов конкурса, и его жители активно поддерживают город. Голосование будет проходить до 1 декабря!

В борьбе за звание «Культурная столица России-2026» участвуют 8 городов: Омск, агломерация Зарайска и Коломны, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск и Томск. Омск сейчас занимает третье место, немного уступая Владивостоку и Владимиру.

На медиакубе в G-Drive Арене, которая собрала более 10 тысяч болельщиков, был показан промо-ролик, призывающий омичей проголосовать за свой город.

Проголосовать можно по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/424922/.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что победа в конкурсе позволит Омску получить дополнительное федеральное финансирование на проведение масштабных культурных мероприятий и развитие инфраструктуры.