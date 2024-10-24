Дожди пройдут в четверг на Южном Урале

В четверг, 24 октября, в Челябинской области будет облачно, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду, днем местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня облачно, дождь. Температура воздуха днем составит от +7 до +9 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 24 октября, у Александра, Амвросия, Анатолия, Антона, Зинаиды, Илариона, Иосифа, Исаакия, Льва, Макара, Моисея, Никона, Феофана, Филиппа.
Между прочим, 24 октября 2024 года отмечают Филиппов день. Согласно народным приметам, сегодня можно смело браться за рукоделие. Сшитое или связанное изделие получится качественным и прослужит очень долго.