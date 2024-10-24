Небезопасные продукты поставляли в одну из школ Хабаровского края

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю включило в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Спецсельхозпродукт» при нарушении контракта на поставку продуктов питания для школы села Калинка Хабаровского района, сообщает ИА AmurMedia.
Как рассказали в пресс-службе Хабаровского УФАС, в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта, поставщик обязался поставлять продукты питания, функциональные, технические и качественные характеристики которого согласованы с образовательной организацией. Заказчик, в свою очередь, вправе проводить выборочную экспертизу качества и безопасности поставляемого товара. Цена контракта составила 1 миллион 328 тысяч рублей.
В ходе исполнения контракта заказчиком неоднократно выявлены факты недобросовестного выполнения обязательств поставщиком. В результате проведенной экспертизы стало известно, что поставленные мясные продукты соответствовали категориям «В» с массовой долей мышечной ткани от 40% до 60% и категории «Г» с 20% до 40% мышечной массы. При этом в заявке указывалась категория «А», где массовая доля мышечной ткани должна составлять 80% и более.
Такая смена категории товара могла существенно повлиять на качество питания школьников, что является недопустимым нарушением обязательств, связанных с обеспечением безопасности и здоровья детей.
Комиссия Хабаровского УФАС России пришла к выводу об обоснованном одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта и необходимости включения сведений об обществе и его учредителе в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.