Небезопасные продукты поставляли в одну из школ Хабаровского края

В ходе исполнения контракта заказчиком неоднократно выявлены факты недобросовестного выполнения обязательств поставщиком. В результате проведенной экспертизы стало известно, что поставленные мясные продукты соответствовали категориям «В» с массовой долей мышечной ткани от 40% до 60% и категории «Г» с 20% до 40% мышечной массы. При этом в заявке указывалась категория «А», где массовая доля мышечной ткани должна составлять 80% и более.