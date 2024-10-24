Опубликована дата, когда в Омской области ляжет снег

Сервис Gismeteo предупреждает, что погода в Омске начнёт меняться с понедельника, 28 октября. Наступит похолодание, но до конца октября днём сохранится плюсовая температура. С наступлением ноября минусовые значения на термометре начнут появляться чаще, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.