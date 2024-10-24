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Опубликована дата, когда в Омской области ляжет снег

До конца недели в регионе продержится тепло, а затем погода начнёт меняться.

Сейчас в Олбани: +22° 4 м/с 35% 750 мм рт. ст. +16°
Источник: Om1 Омск

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в Омской области в ближайшие дни ожидается тёплая погода. Дневная температура воздуха вырастет до +7… +12 градусов. Местами пройдут дожди, ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Ночью будет от 0 до +5 градусов.

Сервис Gismeteo предупреждает, что погода в Омске начнёт меняться с понедельника, 28 октября. Наступит похолодание, но до конца октября днём сохранится плюсовая температура. С наступлением ноября минусовые значения на термометре начнут появляться чаще, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

По данным Ventusky, 2 ноября на регион обрушится мощный снежный циклон. Местами по области выпадет до 4,6 сантиметров снега. В Омске ожидается до 0,6 сантиметров.

Добавим, что по многолетним наблюдениям постоянный снежный покров в Омской области устанавливается в конце октября или в начале ноября. Есть вероятность, что первые ноябрьские снегопады станут началом установления постоянного снежного покрова в регионе.