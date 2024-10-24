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Девушку-нотариуса лишили статуса из-за подработки коучем в Новосибирске

Девушка-нотариус лишилась права на профессиональную деятельность за многочисленные нарушения.

Источник: Reuters

Ирина Титова совмещала свою профессиональную деятельность нотариуса с предпринимательством: оказывала платные услуги психотерапевта. Подсудимая также передавала свои нотариальные полномочия без уважительной причины, вносила недостоверные записи в журнал передачи полномочий. При исполнении обязанностей Ирина консультировала клиентов удаленно посредствам мессенджеров Skype, WhatsApp, то есть вне нотариальной конторы.

В 2022 году девушку привлекли к дисциплинарной ответственности, но она продолжила заниматься предпринимательством. Как утверждает сама Ирина Титова, деньги на услуги лайфкоуча, психотерапевта и травмотерапевта направлялись в фонды. Это не опровергает возмездный характер услуг, которые, к тому же, рекламировались в социальных сетях.

Суд удовлетворил иск Нотариальной палаты и лишил полномочий нотариуса Ирину Титову.