Девушку-нотариуса лишили статуса из-за подработки коучем в Новосибирске

В 2022 году девушку привлекли к дисциплинарной ответственности, но она продолжила заниматься предпринимательством. Как утверждает сама Ирина Титова, деньги на услуги лайфкоуча, психотерапевта и травмотерапевта направлялись в фонды. Это не опровергает возмездный характер услуг, которые, к тому же, рекламировались в социальных сетях.