BBC: британский рыбак нашел в поле монету стоимостью 8000 фунтов стерлингов

Рыбак-пенсионер Майк Кларк из британского Уимборна обнаружил в поле дорогостоящую монету. Подробности сообщили авторы BBC.
По данным СМИ, мужчина уже 52 года является кладоискателем. Он сканирует землю металлодетекторами.
Во время одной из вылазок по полям в Саут-Брюхеме он услышал характерный звук, который издал инструмент. Когда мужчина нашел причину звука, то увидел старинную монету.
Кладоискатель узнал в серебряной монете динарий римского императора Караузия. Такой был выпущен в 286 году нашей эры.
«Затем я связался с местным сотрудником по связям с общественностью, чтобы это можно было должным образом зафиксировать», — рассказал Кларк.
Позже находку изучил специалист по монетам и артефактам из Noonans Найджел Миллс. Он заявил, что на ней изображен бюст узурпатора Караузия, командовавшего римским флотом Classis Britannica.
Монету продадут на аукционе Noonans Mayfair в Лондоне 29 октября. Вероятно, ее стоимость составит 8000 фунтов стерлингов (около 991 479 рублей). Полученные деньги мужчина разделит с землевладельцем.
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