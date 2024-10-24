В Кировском районе Перми с 23 октября открылись городские ярмарки

В Кировском районе Перми открылись традиционные городские ярмарки. Торговые шатры разместились на улицах Ласьвинской, 18 и Маршала Рыбалко, 109, рассказали в городской администрации.
Ярмарки будут работать в период с 23 до 26 октября. Жители и гости краевой столицы смогут посетить их ежедневно с 11.00 до 19.00 часов.
В торговых палатках можно приобрести продукты и товары ручной работы от местных фермеров и производителей. Здесь будут представлены мясные деликатесы, полуфабрикаты, рыба, мед, продукты пчеловодства, сыр, молочная продукция, восточные сладости, орехи, сухофрукты и многое другое.