В Кировском районе Перми с 23 октября открылись городские ярмарки

В торговых палатках можно приобрести продукты и товары ручной работы от местных фермеров и производителей. Здесь будут представлены мясные деликатесы, полуфабрикаты, рыба, мед, продукты пчеловодства, сыр, молочная продукция, восточные сладости, орехи, сухофрукты и многое другое.