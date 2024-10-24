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Приметы на Филиппов день: что нельзя делать 24 октября 2024 года

В четверг, 24 октября, вспоминают апостола Филиппа.

В четверг, 24 октября, вспоминают апостола Филиппа. В народном календаре дата известна, как Филиппов день или Филиппова канитель.

Что можно делать 24 октября:

  • убираться и наводить порядок в доме;
  • заниматься рукоделием;

Что нельзя делать 24 октября:

  • ссориться, ругаться;
  • ходить в лес молодым девушкам;
  • смотреть на воронов;
  • отправляться в дорогу, в поездки;

Народные приметы:

  • утром снег выпал — к суровой зиме;
  • ночью небо ясное — морозы скоро придут;
  • животные в доме беспокойные — погода испортится или будут холода.