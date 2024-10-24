Приметы на Филиппов день: что нельзя делать 24 октября 2024 года

В четверг, 24 октября, вспоминают апостола Филиппа. В народном календаре дата известна, как Филиппов день или Филиппова канитель.
Что можно делать 24 октября:
- убираться и наводить порядок в доме;
- заниматься рукоделием;
Что нельзя делать 24 октября:
- ссориться, ругаться;
- ходить в лес молодым девушкам;
- смотреть на воронов;
- отправляться в дорогу, в поездки;
Народные приметы:
- утром снег выпал — к суровой зиме;
- ночью небо ясное — морозы скоро придут;
- животные в доме беспокойные — погода испортится или будут холода.