Международный кинофестиваль «Послание к человеку» стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовал 34 международный фестиваль документального кино «Послание к человеку», который продлится до 27 октября.
В его конкурсную программу вошло почти 80 картин из 30 разных стран. Также будут представлены экспериментальные, игровые, авторские и анимационные фильмы, посвященные судьбам людей.
«У каждого есть история, если еще правильно уметь ее подать, найти как бы ключ к человеку, знать профессионально, как док делается, какие-то маленькие хитрости, то, конечно, любой человек — это история жизни», — отметил директор по развитию НМГ ДОК Алексей Федорко.
Он подчеркнул, что снять документальный фильм и показать его на фестивале может каждый.
«Сценарий, разработка, команда, зацепите своих друзей, увлеките этим, они вам помогут, и вэлком, фестивали вас ждут», — добавил Федорко.
Ранее, 23 октября, в Москве завершился первый Международный фестиваль кино «Евразия-Кинофест». В конкурсной программе феста приняли участие 53 фильма из разных стран мира. Гран-при фестиваля присудили российско-казахскому фильму «Ласточка» режиссера Малики Мухамеджан. Также для представителей киноиндустрии были организованы круглые столы, творческие встречи, воркшопы, дискуссии, мастер-классы.