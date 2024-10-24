Международный кинофестиваль «Послание к человеку» стартовал в Петербурге

«У каждого есть история, если еще правильно уметь ее подать, найти как бы ключ к человеку, знать профессионально, как док делается, какие-то маленькие хитрости, то, конечно, любой человек — это история жизни», — отметил директор по развитию НМГ ДОК Алексей Федорко.