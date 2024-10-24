Самозанятые жители Иркутской области могут формировать будущую пенсию

В Иркутской области люди, которые оформили самозанятость, могут самостоятельно формировать будущую пенсию. Для этого нужно вносить деньги на обязательное пенсионное страхование. На данный момент таким правом воспользовались 488 жителей региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделение Социального фонда России по Иркутской области.
— Если платить страховые взносы, то можно восполнить недостающее количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые необходимы для назначения страховой пенсии по старости, — рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
В этом году минимальный размер страхового взноса составил 50 798 рублей. Если платить меньше, то в стаж включат период, соответствующий сумме. А вот максимальный размер взноса — 406 391 рубль. Оплатить можно как за раз, так и по частям.
Страховые взносы за 2024 необходимо внести до конца года. Их учтут автоматически, поэтому никакие документы предоставлять не надо. Напомним, заявление можно подать через госуслуги или лично.