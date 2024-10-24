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Троих подростков задержали по подозрению в теракте в Иркутской области

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет задержали по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Предварительно установлено, что они взломали и подожгли железнодорожный релейный шкаф, — говорится в сообщении. — Возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия подозреваемые признались ещё в одном эпизоде противоправной деятельности — поджоге вышки сотовой связи».

Известно, что подозреваемых заключили под стражу. Как отмечает Ирина Волк, максимальное наказание, которое может грозить школьникам — лишение свободы вплоть до пожизненного.