Боец РФ точным выстрелом в упор поразил американский БТР M113 в Торецке

Российский боец точным выстрелом из РПГ в упор поразил бронетранспортёр ВСУ производства Соединённых Штатов на улицах Торецка в Донецкой народной республике.
«Наш боец точными выстрелом РПГ в упор поразил американский БТР M113 в боях за Торецк», — говорится в публикации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В Сети появились соответствующие кадры. В частности, их обнародовал военкор Андрей Руденко.
Он подчеркнул, что 132-я бригада в Торецке ведёт настоящую охоту на технику Вооружённых сил Украины.
Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что освобождение Торецка в Донецкой народной республике откроет путь на Краматорск.