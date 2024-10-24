Ночью на Затулинке в Новосибирске завыли сирены

Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.
Местные сообщают, что сирена звучала на протяжении 2-х минут. Такая ситуация происходит третий раз за полгода. Пользователи делятся, что не на шутку перепугались и в страхе ждали голосового предупреждения об опасности.
«Да-да. Сидим и чего-то ждём.. ну объявления откуда-нибудь, что всё, спуститесь в подвалы.. страшно.. и неизвестно», — поделилась переживаниями подписчица.
Некоторые пользователи начали смотреть на карте ближайшие бомбоубежища. Другие предположили, что это проверка или скачок напряжения — перед воем сверкнул свет — и сохраняли спокойствие.