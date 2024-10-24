В Пермском крае ожидаются дожди и похолодание

Дожди и похолодание ожидаются в Пермском крае, сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
По его словам, до конца октября сильных затоков тепла ждать не стоит. Температура воздуха, скорее всего, больше не поднимется до +10˚С.
«В ближайшие дни погоду в регионе продолжит определять заполняющийся высокий циклон, который будет смещаться с Приполярного Урала на север Западной Сибири. Сильного затока холода в его тылу не ожидается, похолодание будет очень постепенным и со слабыми осадками», — рассказал Андрей Шихов.
На неделе пермяков ждут дожди, в субботу, 26 октября, они могут перейти в мокрый снег — после прохождения вторичного холодного фронта.
Температурный максимум будет ежедневно снижаться на 1−2˚С. 24 октября столбик термометра поднимется до +4… +8˚С, 25 октября — до +2… +7˚С, 26 октября — до +1… +6˚С. По ночам будет холоднее на 2−3˚.