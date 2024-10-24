В Пермском крае ожидаются дожди и похолодание

«В ближайшие дни погоду в регионе продолжит определять заполняющийся высокий циклон, который будет смещаться с Приполярного Урала на север Западной Сибири. Сильного затока холода в его тылу не ожидается, похолодание будет очень постепенным и со слабыми осадками», — рассказал Андрей Шихов.