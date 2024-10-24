Цены на бензин на челябинских заправках продолжили свой рост

В Челябинской области за последнюю неделю средний цены на автомобильное топливо поднялись до уровня 55,85 ₽ за литр, увеличившись на 11 копеек. Как прежде в лидерах роста марка бензина АИ-98. Средняя цена этого бензина добралась на челябинских заправках до уровня в 77,76 ₽ за один литр, ценник за неделю вырос на 29 копеек. Бензин АИ-92 подорожал на 9 копеек — 50,23 ₽ за литр, бензин марки АИ-95 приплюсовал к своей цене 8 копеек — 55,40 ₽, дизельное топливо выросло в цене за неделю на 12 копеек — 65,48 ₽