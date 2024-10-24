Карантин из-за соснового усача ввели в Боханском районе Приангарья

В Боханском районе Иркутской области была введена карантинная фитосанитарная зона по черному сосновому усачу. 23 октября Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия объявило об установлении карантинного фитосанитарного режима. Площадь КФЗ составляет 5,4 тысячи га, из которых 641,2 га занимают зараженные участки, а буферная зона протянулась на 4,8 тысячи га, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Эта территория расположена в пределах лесного массива Боханского района, в рамках Кировского лесничества. В соответствии с приказом надзорного ведомства была разработана программа по локализации и ликвидации очага карантинного объекта на территории КФЗ. Контроль за выполнением мероприятий будет осуществляться должностными лицами данного ведомства.
Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis) представляет собой серьезного вредителя лесных насаждений. Взрослые жуки поедают тонкую кору на ветвях здоровых сосен, что значительно ослабляет деревья. Они чаще всего поражают ослабленные, но еще жизнеспособные сосны, реже — ели, пихты и лиственницы, что может привести к их гибели.
Кроме того, черный сосновый усач активно заселяет крупные порубочные остатки и неокоренные лесоматериалы. Ущерб, причиняемый этим вредителем, усугубляется тем, что жуки являются носителями спор грибка Ceratocystis spp., вызывающего заболевание, известное как синева древесины.