Карантин из-за соснового усача ввели в Боханском районе Приангарья

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis) представляет собой серьезного вредителя лесных насаждений. Взрослые жуки поедают тонкую кору на ветвях здоровых сосен, что значительно ослабляет деревья. Они чаще всего поражают ослабленные, но еще жизнеспособные сосны, реже — ели, пихты и лиственницы, что может привести к их гибели.