В Челябинске на новогодние подарки потратят 49 миллионов

«По результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем признается участник закупки с идентификационным номером заявки 1, предложивший цену контракта 49 009 640,40 рублей».
Конфеты шоколадные, вафли, кондитерские изделия с воздушным рисом, ириски, жевательный мармелад, батончики, пирожное, зефир, карамельки, пряники и игрушка в виде змеи — все это и многое другое войдет в подарочный новогодний набор. К каждому изделию предъявляются особые требования.
«Мучное кондитерское изделие прямоугольной формы, в состав которого входит мед, имбирь, корица. Одна сторона пряника расписана глазурью. Рисунок с новогодней тематикой», -приводится в документации пример содержимого подарочного набора.
Подарочные сладости необходимо упаковать в синий мешок, а надпись «С Новым годом» должна быть серого или серебристого цвета. В один набор войдет более 1 кг различных конфет на сумму 1154 рубля. Всего закупят 42 462 сладких подарка.
Конкурс по выбору поставщика подарочных наборов был объявлен 14 октября. Заказчиком выступило министерство социальных отношений Челябинской области. Всего было подано две заявки. Начальная стоимость контракта составляла 49,2 млн рублей.