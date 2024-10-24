В Челябинске на новогодние подарки потратят 49 миллионов

Конфеты шоколадные, вафли, кондитерские изделия с воздушным рисом, ириски, жевательный мармелад, батончики, пирожное, зефир, карамельки, пряники и игрушка в виде змеи — все это и многое другое войдет в подарочный новогодний набор. К каждому изделию предъявляются особые требования.