В Челябинске на семь рублей подорожал проезд в маршрутке № 17

Это следует из данных областного министерства дорожного хозяйства.
Ранее сообщалось, что перевозчики на нерегулируемых маршрутах Челябинска, Копейска и Сосновского района после 21 октября начнут повышать стоимость проезда.
На маршрутах Челябинска № 10, 17, 24, 36, 50, 53, 66 и 86 стоимость проезда увеличится с 33 до 40 рублей, № 13 — с 35 до 43 рублей.
Изменения начнут действовать в период с 24 октября по 1 ноября в зависимости от перевозчика.
Причинами увеличения тарифов перевозчики назвали рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование, а также необходимость повышения заработной платы водителям автобусов.
Напомним, с 15 октября стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска, Копейска и Сосновского района увеличилась: проезд по банковской карте с 29 до 37 рублей; при оплате наличными стоимость — с 35 до 43 рублей; по транспортной карте повышение цены составило 6 рублей, до 34 рублей. Льготный проезд проиндексирован на 3 рубля, до 17.