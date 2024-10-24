В Челябинске на семь рублей подорожал проезд в маршрутке № 17

Напомним, с 15 октября стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска, Копейска и Сосновского района увеличилась: проезд по банковской карте с 29 до 37 рублей; при оплате наличными стоимость — с 35 до 43 рублей; по транспортной карте повышение цены составило 6 рублей, до 34 рублей. Льготный проезд проиндексирован на 3 рубля, до 17.