Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске на семь рублей подорожал проезд в маршрутке № 17

В Челябинске с 24 октября на семь рублей подорожал проезд в маршрутном такси № 17, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из данных областного министерства дорожного хозяйства.

Ранее сообщалось, что перевозчики на нерегулируемых маршрутах Челябинска, Копейска и Сосновского района после 21 октября начнут повышать стоимость проезда.

На маршрутах Челябинска № 10, 17, 24, 36, 50, 53, 66 и 86 стоимость проезда увеличится с 33 до 40 рублей, № 13 — с 35 до 43 рублей.

Изменения начнут действовать в период с 24 октября по 1 ноября в зависимости от перевозчика.

Причинами увеличения тарифов перевозчики назвали рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование, а также необходимость повышения заработной платы водителям автобусов.

Напомним, с 15 октября стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска, Копейска и Сосновского района увеличилась: проезд по банковской карте с 29 до 37 рублей; при оплате наличными стоимость — с 35 до 43 рублей; по транспортной карте повышение цены составило 6 рублей, до 34 рублей. Льготный проезд проиндексирован на 3 рубля, до 17.