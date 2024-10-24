Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нелегально устроившихся на работу мигрантов задержали в Приморье

В Приморье семь мигрантов доставили в полицию из-за нелегального трудоустройства.

Источник: Прокуратура Приморского края

Очередных нелегальных иностранцев задержали в Приморье. Нашли их сотрудники полиции, прокуратуры и добровольческий отряд «Тигр-правопорядок» в Надеждинском районе.

По информации пресс-службы прокуратуры Приморья, во время рейда были задержаны семь человек, которые работали без документов, разрешающих трудовую деятельность. Их доставили в отдел полиции для разбирательства.

Прокуратура проведет проверку в отношении работодателя, его уже вызвали в ведомство, чтобы завести дело об административном правонарушении по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности в России иностранцев без гражданства.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке завели дело в отношении руководителя кафе «Шахризода». В микрорайоне Эгершельд мигрант без каких-либо оснований занял пороховой погреб «Шкотовский» и на площади примерно в 500 квадратных метров обустроил заведение.