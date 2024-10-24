В Новосибирске отремонтировали пути на улице Широкой

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В ходе ремонта рабочие заменили рельсы (деревянные) и шпалы (марки Р65), подняли пути до проектных отметок, обустроили ливневые канализации.
Общая протяженность участка составила 1,85 километров в однопутном исчислении, на работы было направлено 87,7 миллионов рублей.
В 2025 году на участке выполнят пылеосадочный ремонт трамвайных путей и оформят автомобильные переезды.
Новые трамваи № 13 сняли с путей в Новосибирске: причина. Подробнее в материале МК в Новосибирске.