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В Новосибирске отремонтировали пути на улице Широкой

В Новосибирске завершился ремонт трамвайных путей на участке от улицы Демьяновской до улицы Дюканова.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ходе ремонта рабочие заменили рельсы (деревянные) и шпалы (марки Р65), подняли пути до проектных отметок, обустроили ливневые канализации.

Общая протяженность участка составила 1,85 километров в однопутном исчислении, на работы было направлено 87,7 миллионов рублей.

В 2025 году на участке выполнят пылеосадочный ремонт трамвайных путей и оформят автомобильные переезды.

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