Красноярским водителям напомнили о вождении в плохую погоду

Жителям Красноярского края напомнили об управлении транспортом в плохую погоду. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
В связи с выпадением снега с дождем и обледенением автомобильных дорог транспортом нужно управлять с максимальной осторожностью. Следует выбирать скорость, дистанцию с учетом особенностей дорожного покрытия, видимости и других факторов.
«При обильном выпадении осадков на некоторых участках дорог может образоваться снежный накат. При таких дорожных условиях запрещено управление автотранспортом с шинами, не соответствующими сезонности», — отметили в Госавтоинспекции.
При выезде на трассы нужно учитывать дорожно-знаковую информацию, ориентироваться на правила дорожного движения, сложные и опасные маневры совершать с максимальной осторожностью.
Ранее сообщалось о том, что инспекторы ДПС выявили более 150 таксистов-нелегалов. Их привлекли к ответственности.