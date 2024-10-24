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Красноярским водителям напомнили о вождении в плохую погоду

В связи с выпадением снега с дождем управлять транспортом следует с максимальной осторожностью.

Жителям Красноярского края напомнили об управлении транспортом в плохую погоду. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В связи с выпадением снега с дождем и обледенением автомобильных дорог транспортом нужно управлять с максимальной осторожностью. Следует выбирать скорость, дистанцию с учетом особенностей дорожного покрытия, видимости и других факторов.

«При обильном выпадении осадков на некоторых участках дорог может образоваться снежный накат. При таких дорожных условиях запрещено управление автотранспортом с шинами, не соответствующими сезонности», — отметили в Госавтоинспекции.

При выезде на трассы нужно учитывать дорожно-знаковую информацию, ориентироваться на правила дорожного движения, сложные и опасные маневры совершать с максимальной осторожностью.

Ранее сообщалось о том, что инспекторы ДПС выявили более 150 таксистов-нелегалов. Их привлекли к ответственности.

ГИБДД