Стоимость проезда вырастет на маршрутах Амурского района в ноябре

Администрация Амурского района Хабаровского края сообщает о том, что в ноябре вырастет цена проезда на межмуниципальных маршрутах. Платить больше придется уже с 15 числа. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Повышение ждет пассажиров трех маршрутов в Амурском районе. Это рейсы № 221 «Эльбан — Комсомольск», № 225 «Амурск — Вознесенское» и № 300 «Хабаровск — Амурск».
Так, пассажиры, отправляющие в город Юности из Эльбана будут платить 350 рублей — на 20 рублей больше, на маршруте Амурск — Вознесенское услуга станет дороже на 30 рублей и составит 630 рублей. А пассажирам маршрута № 300 предстоит платить за поездку 1900 рублей вместо 1800.
Зачастую подорожание проезда связано с ростом цен на запчасти и дизельное топливо, а также повышение минимального размера оплаты труда.