Стоимость проезда вырастет на маршрутах Амурского района в ноябре

Так, пассажиры, отправляющие в город Юности из Эльбана будут платить 350 рублей — на 20 рублей больше, на маршруте Амурск — Вознесенское услуга станет дороже на 30 рублей и составит 630 рублей. А пассажирам маршрута № 300 предстоит платить за поездку 1900 рублей вместо 1800.