Статус кандаса: более 14 тысяч этнических казахов вернулись на родину

45,8 кандасов, прибывших в Казахстан с начала т.г., являются выходцами из КНР, 39% — из Узбекистана, 5,9% — из Монголии, 5,2% — из Туркменистана, 2,9% — из России и 1,2% — из других стран.
По состоянию на 1 октября 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,6%, несовершенолетние граждане 33,1% и пенсионеры 9,3%.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,9% имеют высшее образование, 24,4% среднее специальное образование, 54,4% общее среднее образование и 3,3% не имеют образования.
Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.
Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.
Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 октября 2024 года в регионы расселения переселено 2 477 кандасов.
Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).
С начала года различные меры поддержки были оказаны 2140 кандасам.
В частности, 575 человек были трудоустроены на постоянную работу.
Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,28 млн тенге на семью.
Напомним, в прошлом году в пилотном режиме был реализован механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 19 022 заявления от этнических казахов.