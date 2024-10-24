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Красноярскому паралимпийскому чемпиону присвоен орден Дружбы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Указ о вручении госнаград победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр подписал президент России Владимир Путин.

Источник: Минспорта Красноярского края

Красноярец Матвей Якушев удостоен ордена Дружбы «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже».

В сентябре Матвей Якушев стал чемпионом Паралимпиады в прыжках в длину — установил личный рекорд и рекорд Европы, прыгнув на 7,51 метра. Как отмечает пресс-служба крайспорта, впервые за 12 лет победителем летних Паралимпийских игр стал представитель Красноярского края.