Красноярскому паралимпийскому чемпиону присвоен орден Дружбы

В сентябре Матвей Якушев стал чемпионом Паралимпиады в прыжках в длину — установил личный рекорд и рекорд Европы, прыгнув на 7,51 метра. Как отмечает пресс-служба крайспорта, впервые за 12 лет победителем летних Паралимпийских игр стал представитель Красноярского края.