Красноярскому паралимпийскому чемпиону присвоен орден Дружбы

Красноярец Матвей Якушев удостоен ордена Дружбы «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже».
В сентябре Матвей Якушев стал чемпионом Паралимпиады в прыжках в длину — установил личный рекорд и рекорд Европы, прыгнув на 7,51 метра. Как отмечает пресс-служба крайспорта, впервые за 12 лет победителем летних Паралимпийских игр стал представитель Красноярского края.